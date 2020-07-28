Курсы наличной валюты в банках Минска на 28 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,396 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 2,404 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,8 рубля, минимальная продажа выросла на 0,015 рубля и составила 2,807 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,34 (снизился на 0,01 рубля).