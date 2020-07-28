Лукашенко заявил, что заразился коронавирусом

Лукашенко утверждает, что заразился коронавирусом, но при этом относится к группе так называемых бессимптомных пациентов. Об этом белорусский правитель заявил во время посещения в/ч 3214.

«Я приношу извинения за свой голос - последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное – вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус.

Ну, такое вчера заключение врачей сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», - сообщил Лукашенко в начале выступления перед военнослужащими.