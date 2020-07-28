В бельгийской провинции Антверпен введен комендантский час из-за коронавируса

Власти бельгийской провинции Антверпен приняли решение о введении комендантского часа из-за вспышки коронавирусной инфекции, передает телеканал RTFB.

Комендантский час ввели после восьмичасового заседания антикризисного штаба. Новые меры предусматривают запрет на выход из дома с 23:30 до 6:00 по местному времени. Разрешаются только поездки на работу и в больницу, передает РБК.

Кафе и ресторанам запретили работать после 23:00. Всем гражданам старше 12 лет предписано носить медицинские маски, заведения общепита обязаны обеспечить дистанцирование в полтора метра. Кроме того, они должны будут хранить данные каждого посетителя на протяжении четырех недель.

При этом посещать рестораны жителям Антверпена разрешается только в компании членов своей семьи и людьми, с которыми осуществляются регулярные контакты.

Посещение рынков и магазинов ограничено в провинции получасом. Работодатели должны обеспечить удаленную работу сотрудников, за исключением случаев, когда это невозможно.

В большинстве муниципалитетов запретили все массовые мероприятия, вечеринки, работу досуговых заведений и фитнес-центров.