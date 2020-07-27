Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,398 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,4 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,785 рубля, минимальная продажа выросла на 0,012 рубля и составила 2,792 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,35 (не изменился).