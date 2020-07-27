Профсоюзы Бразилии подали иск против президента в уголовный суд в Гааге

Бразильские профсоюзы подали иск против президента Жаира Болсонару в Международный уголовный суд в Гааге.

Они обвиняют главу государства в нарушениях прав человека во время пандемии COVID-19, пишет издание Estado de São Paulo в понедельник, 27 июля, передает DW.

Власти не выполняли меры по защите населения от распространения инфекции, тем самым осознанно поставив под угрозу жизни сограждан, включая медиков, следует из искового заявления. Подобная позиция идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения, считают авторы документа.

Между тем, более сотни представителей католической церкви Бразилии также осудили антикоронавирусную политику властей. Действия президента и правительства по борьбе с распространением инфекции некомпетентны, говорится в письме, подписанном 152 епископами.

По их словам, Бразилия переживает один из тяжелейших моментов в своей истории из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса, а в обществе и без того присутствует неравенство, несправедливость и склонность к насилию. Подобная ситуация не допускает безразличного отношения, уверены авторы письма.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 16 млн жителей планеты, а порядка 650 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Бразилии инфекция выявлена у 2,4 млн человек. Свыше 87 000 больных скончались. Бразилия уступает по обоим показателям только США. За время пандемии в стране сменилось несколько министров здравоохранения.

Жаир Болсонару неоднократно отрицал серьезность заболевания и называл COVID-19 "легким гриппом". Позднее инфекцию обнаружили и у него.