Лукашенко допустил привлечение армии для подавления беспорядков

Лукашенко в очередной раз допустил использование вооруженных сил для подавления беспорядков в стране. Об этом он заявил, посещая сегодня в Марьиной горке 5-ю отдельную бригаду специального назначения, или, по его словам, бригаду «двойного назначения».

«Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США», - заявил Лукашенко.

"Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, у нас маловато "майданутых", их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил белорусский правитель.