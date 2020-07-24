Последнее обновление: 24.07.2020 12:21

Премьером Хорватии вновь стал Андрей Пленкович

Умеренный консерватор Андрей Пленкович вновь стал премьер-министром Хорватии. Его кандидатура получила получила вотум доверия в однопалатном парламенте в четверг, 23 июля. За Пленковича проголосовали 76 депутатов из 151.

Ранее 50-летний политик представил в парламенте свою программу и список министров. Свои места сохранили, среди прочих, министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман, министр финансов Здравко Марич, а также министр здравоохранения Вилли Берош.

Пленкович пообещал решительно бороться с коррупцией. Предыдущий кабинет министров под его руководством из-за коррупционных скандалов покинуло больше членов, чем прежние.

В начале июля в Хорватии в условиях распространения нового коронавируса прошли парламентские выборы. Победу одержала партия премьер-министра "Хорватское демократическое содружество". Несмотря на обеспеченные 68 мандатов из 151, она не получила абсолютного большинства, поэтому образовала коалицию с двумя небольшими либеральными партиями и депутатами, представляющими национальные меньшинства.

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