Последнее обновление: 24.07.2020 09:46

Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов

Властям Беларуси следует освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев.

С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в четверг, 23 июля.

Заявление последовало после встречи высокопоставленных представителей ЕС и Беларуси, участники которой обсудили вопросы прав человек и демократии в свете предстоящих выборов президента в восточноевропейской стране.

Брюссель вновь выразил обеспокоенность касательно "несоблюдения Беларусью фундаментальных свобод" и "представляющегося произвольным исключения кандидатов из избирательного процесса".

Кроме того, Евросоюз сожалеет о несвоевременном приглашении Минском наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы, сказано в заявлении EEAS. Брюссель настоятельно призвал белорусские власти "уважать международные избирательные стандарты в оставшейся части избирательного процесса".

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