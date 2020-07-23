Последнее обновление: 23.07.2020 12:56

Тихановская отказалась от предвыборной программы

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская от создания собственной предвыборной программы.

Об этом супруга блогера Сергея Тихановского объявила в четверг, 23 июля, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Программы, какой люди ее понимают, у меня и не будет. Я не буду освещать то, как вижу изменения в разных сферах нашей жизни: политической, экономической, изменения в сфере медицины. У меня программа одна: за полгода провести новые честные выборы, в которых достойные кандидаты в президенты со своими программами смогут претендовать на пост президента Республики Беларусь", - сказала она.

Кроме того, в случае победы на выборах Светлана Тихановская обещала освободить всех политических заключенных.

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