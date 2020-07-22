США объявили награду в $5 млн за сведения о близком друге Мадуро

Госдепартамент США объявил награду в $5 млн за информацию о председателе Верховного суда Венесуэлы Майкеле Морено, которая позволит привлечь его к ответственности.

Об этом сообщается на сайте Иммиграционной полиции (ICE) США. Американские власти считают венесуэльского судебного чиновника причастным к коррупции. Морено и его жене запрещен въезд в Соединенные Штаты на неопределенный срок.

54-летний председатель Верховного суда Венесуэлы был обвинен властями штата Флорида в сговоре с целью отмывания денег и получении «десятков миллионов долларов» взяток за урегулирование «десятков гражданских и уголовных дел» в Венесуэле, передает РБК.

В октябре 2014 года Морено в заявлении на визу США указал, что зарабатывает около $12 тыс. в год. Однако с 2012 по 2016 год на его банковские счета поступили средства в размере примерно $3 млн, которые он потратил в Южной Флориде.

В частности, председатель Верховного суда истратил около $1 млн долларов на частный самолет и частного пилота и более $600 тыс. на покупки в брендовых магазинах.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter написал, что Морено, близкий друг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пользовался своим положением для личной выгоды.