Последнее обновление: 22.07.2020 10:33

На выборах в Сирии предсказуемо победила партия Башара Асада

На прошедших парламентских выборах в Сирии большинство голосов получила правящая Партии арабского социалистического возрождения ("Баас") сирийского президента Башара Асада.

Образованная на ее основе коалиция "Национальное единство" займет 177 из 250 мест в однопалатном Народном совете Сирийской арабской республики. Официальные итоги выборов были обнародованы во вторник, 21 июля.

По данным сирийского Высшего судебного комитета по выборам, в голосовании принимали участие 1656 кандидатов, среди них 200 женщин. Явка на выборах составила 30,17 процента. Депутатов избирают на 4 года, передает DW.

"Люди в Сирии лишены права на свободное волеизъявление. Это была театральная поставка режима", - в тот же день заявила Джахия Ариди, представляющая сирийскую оппозицию на женевских переговорах по мирному урегулированию конфликта в Сирии под эгидой ООН. По ее словам, сирийский "режим сам выбирал кандидатов, даже независимых".

В Госдепартаменте США назвали сирийские выборы "срежиссированными". "С тех пор, как к власти пришла партия Асада "Баас", в Сирии не было свободных и справедливых выборов, и этот год не стал исключением", - заявила представительница Госдепартамента Морган Ортагус.

Состоявшиеся 19 июля выборы являются третьими с начала гражданской войны в 2011 году. Они проходили на территориях, подконтрольных правительству в Дамаске - это около 70% территории страны. Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли не менее 380 тысяч человек. Миллионы вынужденных покинуть страну сирийцев не могли принять участие в выборах.



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