Последнее обновление: 22.07.2020 10:33

Коронавирус опять посещает Австралию

В Австралии распространение коронавируса достигло рекордного уровня. По данным властей, за минувшие сутки зафиксирован 501 новый случай инфицирования.

Это самое большое число новых заражений, регистрируемых ежедневно с момента распространения вируса в стране. Предыдущий пик был достигнут 28 марта - 459 новых инфекций.

Подавляющее большинство новых случаев выявлены в штате Виктория. В четверг, 23 июля, там вступает в силу всеобщее предписание носить маски. Мельбурн - первый австралийский город, где он введен. С начала пандемии общее число заболевших - чуть менее 13 000, еще 128 человек умерли.

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