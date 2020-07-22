Коронавирус опять посещает Австралию

В Австралии распространение коронавируса достигло рекордного уровня. По данным властей, за минувшие сутки зафиксирован 501 новый случай инфицирования.

Это самое большое число новых заражений, регистрируемых ежедневно с момента распространения вируса в стране. Предыдущий пик был достигнут 28 марта - 459 новых инфекций.

Подавляющее большинство новых случаев выявлены в штате Виктория. В четверг, 23 июля, там вступает в силу всеобщее предписание носить маски. Мельбурн - первый австралийский город, где он введен. С начала пандемии общее число заболевших - чуть менее 13 000, еще 128 человек умерли.