Фонд Нобеля меняет формат церемонии вручения Нобелевской премии

Фонд Нобеля объявил во вторник, 21 июля, что церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре, будет проходить в новом формате из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.

"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности в вопросах о том, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", - говорится в пресс-релизе Фонда Нобеля, передает DW.

Там же сообщается, что Фонд рассчитывает на то, что, используя новый формат церемонии, ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично на ней присутствовать.

"Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не смогут лично присутствовать на церемонии", - подчеркнули в Фонде.

Отдельно оговаривается, что в 2020 году будет отменен традиционный банкет в стокгольмской ратуше. "Во время Нобелевского банкета, а также приема, устраиваемого днем ранее Фондом Нобеля, Шведской королевской академией наук и Музеем северных стран, более тысячи человек собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить эти мероприятия в 2020 году было бы неразумно", - подчеркнули в Фонда Нобеля.

Ожидается, что имена нобелевских лауреатов 2020 года будут названы в период с 5 по 12 октября.