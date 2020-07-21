Число задержанных в Беларуси на этих выборах превысило 1,1 тыс. человек

После старта избирательной кампании, с 6 мая по 20 июля, в Беларуси были задержаны не менее 1140 человек, сообщил правозащитный центр Весна.

Из них в Минске были задержаны как минимум 329 человек: 303 14-го июля во время стихийной акции протеста и 26 человек 15-го – когда людей задерживали просто за то, что они стояли в очереди, чтобы подать жалобы в Центризбирком, или просто проходили мимо сотрудников ОМОНа.

Более 170 судов над частью задержанных на акциях прошло с 15 по 20 июля. Как минимум 51 человек за это время получили в сумме 581 суток административного ареста, более 70 человек – штрафы на общую сумму, превышающую 65000 рублей.

С начала текущей избирательной кампании 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 333 человека получили штрафы общим размером более 265275 рублей (более 110.000$).