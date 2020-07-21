ЕС согласовал крупнейший бюджетный и финансовый пакет в истории на 1,8 трлн. евро

Страны ЕС согласовали самый крупный бюджетный и финансовый пакет в своей истории. Об этом сообщил во вторник, 21 июля, председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырехдневного саммита в Брюсселе.

Лидеры 27 стран Евросоюза одобрили фонд восстановления экономик государств сообщества под названием "ЕС нового поколения". Пакет включает 1,8 трлн евро - из них 1074 млрд будут выделены в рамках бюджетного плана на предстоящие семь лет, еще 750 млрд евро - это наполнение программы по инвестиционной поддержке и экономическому восстановлению от последствий пандемии.

Финансовый пакет призван остановить мощный финансовый спад в ЕС и поддержать внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровой экономики и переводе ее в формат, более способствующий защите климата.

Для этих целей впервые в истории предусмотрены серьезные заимствования на финансовых рынках от лица всего Евросоюза, которые в последующие годы должны будут погашаться совместными усилиями всех стран ЕС. В понедельник, 20 июля, государствам удалось достичь договоренностей на этот счет.

Так, "бережливая четверка" в составе Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции согласилась поддержать политику займов. В ответ Германия, Франция, Италия и Испания снизили объемы безвозмездных грантов наиболее пострадавшим от пандемии странам с 500 до 390 млрд евро. При этом средства, привлекаемые в виде кредитов, составят 360 млрд евро.

Проекты для финансирования в рамках фонда должны предоставляться правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. При этом не менее 30 процентов от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, которые благоприятно отразятся на состоянии окружающей среды и будут приближать сообщество к созданию к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Участникам саммита удалось также договориться об увязке выплат из казны ЕС с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения, которое поддержало большинство 27 стран-членов Евросоюза.

Однако в трактовке этого компромисса проявились новые разногласия. Так, венгерские СМИ, в частности, сообщили, что саммит стал победой премьер-министра Виктора Орбана. А польское агентство PAP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что привязка финансовых выплат к соблюдению верховенства права отменена.

Европейская комиссия возбудила в 2017 году штрафную процедуру против Польши, предъявив ей обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. В 2018 году подобная процедура возбуждена Европарламентом также в отношении Венгрии. В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.