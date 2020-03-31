ЕС выделяет 37 млрд евро в ответ на пандемию коронавируса

Совет ЕС в понедельник, 30 марта, утвердил законодательный акт, который предоставил государствам-членам сообщества доступ к 37 млрд евро в рамках инвестиционной инициативы в ответ на пандемию коронавируса.

Средства должны пойти на поддержку национальных систем здравоохранения, малых и средних предприятий, краткосрочных схем занятости и инициатив на местном уровне.

Из общей суммы 8 млрд евро перечислены из структурных фондов ЕС - это средства, которые не были израсходованы в 2019 году. Еще 29 млрд евро будут выплачены досрочно из средств, поступление которых запланировано в текущем году.

Финансирование доступно задним числом - с 1 февраля 2020 года, оно предназначено на покрытие расходов, "уже понесенных в результате усилий по спасению жизней и защите граждан", передает DW.

Другим законодательным актом Совет распространил действие Фонда солидарности ЕС на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, ранее он предназначался лишь на случай стихийных бедствий. Данная мера призвана помочь удовлетворить "насущные потребности людей на период пандемии коронавируса".