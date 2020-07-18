Первый день саммита Евросоюза завершился разногласиями участников

Участники брюссельского саммита Европейского Союза в первый день встречи в пятницу, 17 июля, не смогли договориться о выделении безвозвратной помощи государствам ЕС, сильнее других пострадавшим от коронавируса.

Планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды, передает DW.

Дипломаты сообщили о "сложной фазе переговоров" и о "жесткой и не очень конструктивной" позиции главы нидерландского правительства Марка Рютте. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что стороны не придут к согласию и во второй, заключительный день саммита.

"Разумеется, мы хотим быть солидарными, но нам следует учитывать интересы австрийских налогоплательщиков", - подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания. Помимо пакета помощи участники саммита обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы, который составит 1,074 трлн евро.

Саммит проходит при повышенных мерах эпидемиологической безопасности. На саммите действуют запрет на рукопожатия и обязанность носить маски, если социальную дистанцию соблюсти невозможно. В то же время, как сообщает корреспондент DW, этих правил придерживаются не все политики.