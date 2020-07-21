Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 2,394 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,401 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,735 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,744 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,36 (вырос на 0,01 рубля).