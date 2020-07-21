Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. Решение было принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт.

В заявлении парламента говорится, что задачей военных станет защита национальной безопасности Египта «от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов». Войска отправят на «западный фронт» — как отмечает Al Jazeera, речь идет о Ливии.

Как сообщает Reuters, незадолго до этого Ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, они обсудили обсудили необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.

В конце июня Ас-Сиси заявил, что любое прямое вмешательство Каира в ливийский конфликт будет иметь легитимный статус. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН, передает РБК.

Египетский президент также пообещал, что Каир не даст силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). По словам Ас-Сиси, это станет «красной чертой», пересечь которую Египет не позволит.