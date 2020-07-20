Лукашенко отправил Ермоловича послом в Великобританию, Кравченко - в США

Экс-министр финансов РБ Максим Ермолович уедет послом Беларуси в Великобританию – задача ясна: стране нужны кредиты.

Кроме того, Лукашенко сегодня назначил послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию и Казахстан.

Послом Беларуси в Нидерландах станет первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко. Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию. Кроме того, Андрей Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане, а экс-министр финансов Максим Ермолович - в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии.

Нынешний посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник согласован на позицию заместителя министра иностранных дел вместо Олега Кравченко. Должность первого заместителя министра иностранных дел займет посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов.