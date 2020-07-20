ОАЭ впервые запустили на Марс из Японии космический зонд

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима.

Трансляция запуска ракеты велась в Twitter первой марсианской миссии Hope Mars Mission. Запуск состоялся в запланированное время — 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ.

Как сообщает Associated Press, отправка зонда «Аль-Амаль» должна была состояться 15 июля, однако была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, в Японии больше недели шли ливневые дожди, в результате чего на юго-запад страны обрушились оползнии возникли подтопления.

Космический зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами, передает РБК.

Зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса, а также следить за изменением климата, совершая полеты вокруг планеты. Ожидается, что он достигнет Марса в феврале 2021 года, когда ОАЭ будут отмечать 50 лет со дня основания государства.