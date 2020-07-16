В Москве задержаны почти 150 человек на акции против поправок в конституцию

В Москве и Санкт-Петербурге в среду, 15 июля, прошли массовые акции протеста против поправок к Конституции РФ.

В российской столице, как сообщает портал "ОВД-Инфо", в ходе акции "Нет вечному Путину" были задержаны не менее 147 человек. В их числе - исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, старший научный сотрудник МГУ Сергей Федоров, политолог Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина и ее дочь, а также член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Задержания начались после того, как участники протеста отправились "в прогулку" по Страстному бульвару. Полиция выхватывала отдельных демонстрантов и провожала их в автозаки. Отпускать из ОВД их начали лишь спустя несколько часов. Против задержанной Дианы Зверюгиной было возбуждено административное дело за участие в акции, "создавшей помехи транспорту и пешеходам", ее оставили в отделении полиции на ночь до суда. Зверюгину заставляли подписать признание в том, что именно она координировала шествие, передает DW.

Протестная акция в Москве была организована движением "Нет". Участники выразили недовольство сфабрикованными, по их мнению, итогами недавнего голосования по внесению поправок в Конституцию. Они намеревались собрать подписи в поддержку кампании по оспариванию итогов плебисцита.