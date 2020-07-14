США сочли незаконными претензии КНР в Южно-Китайском море

США считают незаконными ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море (ЮКМ). Соответствующее заявление в понедельник, 13 июля, сделал американский госсекретарь Майкл Помпео.

"Претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны - как и его усилия поставить их под контроль путем давления", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Китай вовлечен в территориальные споры с многочисленными государствами региона, напомнило агентство AFP. Вашингтон на этом фоне оказывают явную поддержку таким государствам, как Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам. Любые действия КНР, направленные на то, чтобы помешать рыбному промыслу или разработке месторождений природного газа и нефти, ведущейся этими странами в соответствующих районах, будут незаконными, указал Помпео.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне уже заявили, что Соединенные Штаты нагнетают напряженность и разжигают конфронтацию в ЮКМ, передает DW.

На этом фоне высокопоставленный представитель Госдепа США уже заявил, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшее время отказаться от соглашения с КНР от 2013 года, в рамках которого Китай должен был предоставлять американским регуляторам доступ к материалам аудита своих компаний. Документ, в частности, позволял китайским эмитентам сохранить включенность своих ценных бумаг в биржевые списки США.

Территориальные претензии Пекина распространаются, прежде всего, на архипелаг Сиша (Парасельские острова), острова Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.