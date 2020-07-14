В мире растет число голодающих из-за коронавируса

В мире растет число людей, страдающих от голода, следует из доклада, подготовленного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и некоторыми другими организациями.

В 2019 году от недоедания страдало 690 млн человек на планете, говорится в документе. Это на 10 млн человек больше, чем годом ранее, и на 60 млн больше, чем пять лет назад. В то же время число людей, страдающих от "умеренного или сильного недостатка пищи", составляло в 2019 году около 2 млрд человек, сообщили авторы доклада.

Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию, констатируют эксперты. Глобальный кризис, вызванный пандемией, затронул не только цепочки производства, но и распределение и потребление продовольствия на планете. "Воздействие пандемии COVID-19 на здравоохранение, социальную и экономическую сферы может обусловить дальнейшее снижение уровня продовольственной безопасности и ухудшение пищевого статуса наиболее уязвимых групп населения", - предупреждают в ООН.

Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2030 году в мире будет насчитываться 840 млн голодающих. При этом до сих пор официально объявленной целью ООН считалось искоренение голода на планете именно к этому сроку, передает DW.

В сложившейся ситуации особенно сильно страдают дети. По данным авторов доклада, в 2019 году каждый пятый ребенок в возрасте до 5 лет в мире (21 процент) имел отставания в развитии, обусловленные недостатками питания. Почти 7 процентов детей этого возраста были серьезно ослаблены из-за голода.

Больше всего людей, страдающих от голода, по оценкам ООН, проживают в Азии: 381 млн человек. В Африке их 250 млн, в Латинской Америке и Карибском регионе - 48 млн.

Кроме прочего, внимание экспертов ООН привлекла проблема стоимости питательной и здоровой пищи. "Здоровое питание недоступно для многих людей в ряде регионов мира, особенно для бедной части населения", - говорится в докладе. По оценкам его авторов, здоровое питание, содержащие овощи, фрукты и богатые протеинами продукты, обходится в пять раз дороже, чем рацион, состоящий только из базовых продуктов питания.

С другой стороны, 5,6 процента детей в возрасте до пяти лет в мире в 2019 году страдали от избыточного веса, зафиксировано в докладе. То же касается и взрослого населения планеты: эксперты ООН отмечают, что доля людей, страдающих ожирением, растет во всех регионах мира.