В Казахстане карантин продлен до конца июля

В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели», — написал глава республики. По его словам, правительственная комиссия примет соответствующее решение 14 июля.

Токаев уточнил, что карантин нужен для защиты здоровья граждан при соблюдения ими строгих мер защиты, передает РБК.

Ранее власти Казахстана приняли решение с 5 июля на две недели ввести карантин с возможностью его продления на большой срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Изначально режим ввели с 16 марта.

В связи с режимом карантина продолжат действовать ранее утвержденные правительством ограничительные меры, такие как отмена пассажирских перевозок на автобусах между регионами, ограничение железнодорожного сообщения между регионами. Продолжит действовать запрет на работу торговых центров, кинотеатров и выставок, а также запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных, памятных и спортивных.

Работать будут аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки, а также жители республики могут продолжить посещать медицинские центры по записи. Ограничения на въезд на территорию страны и выезд за границу не будут сняты.