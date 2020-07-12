Последнее обновление: 12.07.2020 13:35

Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН в субботу, 11 июля, сумел согласовать условия продления полномочий Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Колонны с гуманитарными грузами смогут прибыть в ближневосточную страну через единственный пограничный пункт со стороны Турции, а мандат миссии будет продлен на 12 месяцев.

Этот вариант резолюции получил поддержку 12 участников заседания Совбеза. Против не проголосовал никто, но три государства - Россия, Китай и Доминиканская Республика - воздержались. Проект резолюции разработали Германия и Бельгия, передает DW.

Германо-бельгийский документ предлагал сохранить два пункта пропуска на турецко-сирийской границе и продлить механизм действия миссии на один год. Однако Россия и Китай 7 июля наложили вето на документ.

Россия внесла собственный проект резолюции. Среди прочего, он предлагал продление поставок гуманитарной помощи на полгода. Этот вариант на голосовании 9 июля поддержали только 4 из 15 членов Совбеза - Россия, Китай, Вьетнам и Южно-Африканская Республика, а 7 государств выступили против.

Сирия с 2011 года охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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