Последнее обновление: 07.05.2020 19:42

Беларусь завершила размещение бондов на 10 млрд. российских рублей

Беларусь 7 мая завершила публичное размещение 5-летних государственных облигаций на сумму 10 млрд. российских рублей, сообщил Минфин РБ.

Формирование книги заявок состоялось еще 29 апреля текущего года. Поступили более 40 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил 1,3 млрд. российских рублей. Ставка купона в ходе торгов установлена на уровне 8,5% годовых.

Банками-организаторами выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», со-организатором - Евразийский банк развития.

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