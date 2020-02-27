Беларусь со 2 марта начинает road show новых выпусков еврооблигаций в евро и долларах в США, Великобритании и Европе. Об этом сообщили в четверг в Минфине Белоруссии.

«Республика Беларусь объявила о начале проведения встреч с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте и Лондоне в рамках сделки по размещению новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь», - говорится в сообщении Минфина РБ.

В сообщении отмечается, что Беларусь рассматривает возможность размещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2035 году и облигаций в евро с погашением в 2026 или 2028 годах.

«Сроки выбраны с учетом текущего профиля погашения и обслуживания государственного долга. Окончательное решение о параметрах выпуска, объеме каждого транша, купона по облигациям будет принято по итогам проведения road show с учетом рыночных условий», - говорится в сообщении.

Организаторами новых выпусков Минфин РБ на этот раз выбрал Citibank, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital.

Беларусь планирует привлечь через размещение валютных евробондов порядка $1-1,2 млрд., говорил министр финансов РБ Максим Ермолович.