Финляндия продлит ограничения для передвижения через границу до 14 июня

Правительство Финляндии решило продлить введенные в марте ограничения на передвижение через все финские границы до 14 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства страны.

"Пандемия продолжается, в связи с чем принятое ранее решение [об ограничениях] необходимо продлить с 14 мая до 14 июня", - говорится в сообщении.

При этом рабочие поездки во внутренних границах Шенгена будут разрешены, напомнили там. Контроль на шенгенской границе будет сохранен, передает ТАСС.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Финляндии возросло, по состоянию на четверг, до 5 673, увеличившись за сутки на 100. Умерли, по последним данным, 255 человек.