Власти Грузии решили открыть страну для иностранцев 1 июля

Власти Грузии намерены с 1 июля разрешить въезд в страну иностранных туристов. Как сообщает телеканал «Рустави 2», об этом заявил глава правительства Георгий Гахария.

По словам премьера, план по постепенной отмене карантинных мер предусматривает, что к 15 июня в стране должен возобновиться внутренний туризм. Привлекать гостей из-за рубежа Грузия намерена с 1 июля. Предполагается, что в этот день будут открыты сухопутные границы, начнутся авиаперелеты.

«Страна должна быть готова к приему туристов, учитывая соблюдение всех мер безопасности», — добавил он.

Также Гахария пообещал, что 11 мая в Тбилиси будут сняты все ограничения на передвижения, а спустя три дня из столицы можно будет переехать в соседние города Рустави и Гардабани, передает РБК.

11 мая в стране откроются все производства и все магазины. Исключение составят крупные торговые центры, а также магазины, торгующие одеждой и обувью.

15 апреля власти Грузии запретили въезд и выезд в четырех крупнейших городах страны — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. В двух последних ограничения были сняты 5 мая.

По данным Минздрава Грузии, всего с начала пандемии в стране были выявлены 615 случаев заражения коронавирусом. Девять человек умерли, 275 выздоровели. Среди всех республик бывшего СССР меньше инфицированных лишь в Таджикистане и Туркменистане.