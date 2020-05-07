В Минске задержали не менее 19 сторонников Тихановского

Правоохранительные органы в минувшую среду задержали не менее 19 человек, планировавших сформировать колонну для автопробега по МКАД как акцию в поддержку ранее задержанного блогера Сергея Тихановского.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», 14 задержанных отвезли в РУВД Центрального района, еще пятерых - в РУВД Первомайского района.

«…жена одного из задержанных … сообщила, что … была на стоянке и видела, как во время задержания ее мужа били. По информации от ее мужа, били и остальных задержанных, кого отвезли в Центральное РУВД», - сообщает Весна.

Задержанием руководил полковник милиции. На всех составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) или 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Примерно в 23:30 всех задержанных внезапно освободили.

Как сообщалось, правоохранительные органы в среду задержали видеоблогеров Сергея Тихановского и Сергея Петрухина. До сих пор нет информации о местонахождении блогера Владимира Неронского.