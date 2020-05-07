США решили опубликовать десятки документов о «российском вмешательстве»

Комитет палаты представителей по разведке США готовится обнародовать 53 стенограммы показаний о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 году.

О том, что документы готовы для публикации, главу комитета Адама Шиффа уведомил и. о. директора национальной разведки Ричард Гренелл. Как заявил пресс-секретарь комитета, аппарат Гренелла завершил анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом «после более чем годичной неоправданной задержки» дал согласие на их обнародование.

ОБ этом пишет Politico, передает РБК.

«Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть опубликованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов», — приводит Fox News выдержку из отправленного 4 мая письма Гренелла.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации и разведывательного сообщества сообщает, что в подготовленных для публикации стенограммах говорится, что у сотрудников разведки и правоохранительных органов США не было никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. К такому же выводу пришел и спецпрокурор Роберт Мюллер, чей доклад был обнародован в прошлом году. При этом в документе утверждалось, что Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Москва отрицает и то, и другое.

По данным Fox News, расшифрованные материалы могут вызвать вопросы к Шиффу, который ранее говорил, что есть «прямые доказательства» сговора Трампа с Москвой. «Шифф в панике», —заявил телеканалу высокопоставленный представитель администрации.

Politico отмечает, что о намерении Белого дома пересмотреть стенограммы стало известно в марте 2019 года, но Шифф выступил против. Представители Нацразведки согласились не передавать чиновникам материалы, но это привело к задержке в публикации. Отмечается, что к июню к публикации были готовы 43 из 53 материалов, а на пересмотре оставшихся десяти настаивал Белый дом. Как сообщает Fox News, они включали интервью с Дональдом Трампом-младшим, с бывшим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном, зятем и советником американского президента Джаредом Кушнером, экс-директором администрации президента США по коммуникациям Хоуп Хикс и бывшим менеджером предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски.