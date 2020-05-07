В Сербии отменены чрезвычайное положение и комендантский час

Парламент Сербии большинством голосов отменил чрезвычайное положение, введенное в стране 15 марта из-за эпидемии коронавируса, сообщает сербский телерадиовещатель РТС.

За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, один воздержался, и никто не высказался против. С вступлением в силу решения о прекращении режима ЧС также отменяется комендантский час. Кроме того, теперь пожилые граждане (старше 65 лет в городе и старше 70 в сельской местности) снова смогут покидать дома, восстанавливается работа детских садов и групп продленного дня в школах.

Тем не менее некоторые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией остаются в силе. Так, нужно будет носить перчатки и маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Кроме того, по-прежнему запрещены массовые собрания, школьники продолжат учиться дистанционно, театры и кинотеатры пока закрыты. Празднование свадеб, крестин, дней рождений будет разрешено только с 15 июня, передает РБК.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о критериях, в соответствии с которыми принимается решение об отмене режима ЧС. В частности, необходимо, чтобы в течение недели численность зараженных коронавирусом составила не менее 5% от тестированных. Помимо этого, должно снизиться число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.