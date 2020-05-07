В Ливии воюют до 1,2 тыс. российских наемников

От 800 до 1200 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера могут поддерживать наступление командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара в Ливии.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство AP со сслыкой на доклад независимых наблюдателей, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии, передает DW.

Этот надзорный орган был учрежден 26 февраля 2011 года в целях контроля за оружейным эмбарго, замораживанием активов и запретом на поездки в эту страну. Мандат был расширен в 2014 году и коснулся борьбы с попытками незаконного экспорта нефти из Ливии.

"Группа специалистов выявила присутствие боевиков из ЧВК Вагнера в Ливии с октября 2018 года", - приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. ЧВК "Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния", утверждается далее в отчете. Боевики также участвуют в выполнении "более специализированных военных задач, таких как функции передового артиллерийского наблюдателя и передового поста наведения авиации", а также задействованы в снайперских миссиях, уверены составители доклада.

Наблюдателям не удалось проверить численность группы Вагнера в Ливии, свои выводы они сделали "на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений". Эксперты также пришли к выводу о возможной напряженности во взаимоотношениях между вагнеровцами и командованием Хафтара. Доклад был представлен Совбезу ООН 24 апреля.

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны. Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

В конце ноября 2019 года Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".