Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.

Видеозапись допроса опубликована в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РБК.

«Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт», — говорит Денман.

Мадуро 5 мая объявил о задержании двух граждан США Люка Денмана и Аарона Берри, участвовавших в попытке вторжения в страну. Президент Венесуэлы уточнил, что в плен взяты 13 наемников. Президент Венесуэлы уточнил, что задержанные американцы были сотрудниками службы безопасности Белого дома.

За день до этого глава Министерства внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили попытку вторжения в страну.

«Утром 3 мая была предотвращена попытка морского вторжения группой террористов-наемников из Колумбии, планировавших совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот», — сказал Ревероль.

По данным МВД Венесуэлы, нападавшие использовали скоростные катера и планировали провести атаку в районе берегов штата Ла-Гуайра. Боевики собирались совершить теракты, убить лидеров правительства и совершить госпереворот, сообщили в МВД Венесуэлы.

Газета The Washington Post сообщила, что ответственность за проведение операции на себя взял бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро. По его словам, взятые в плен Денман и Берри также являются бывшими американскими военными, которые служили вместе с ним в Ираке и Афганистане.

Правительство Колумбии отвергло обвинения в причастности к вторжению наемников. Президент США Дональд Трамп и его администрация также отвергли какую-либо причастность к «провальной операции», якобы организованной отставным «зеленым беретом» для захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщает ABC News. Госдепартамент США предположил, что инцидент может быть частью «крупной дезинформационной кампании, проводимой режимом Мадуро».