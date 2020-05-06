Индекс экономических настроений в Беларуси упал до рекордного минимума

Сезонно сглаженный индекс экономических настроений в Беларуси в апреле упал до -17,3 пункта, что является историческим минимумом с 2005 года (начала публикации обзора), следует из ежемесячного экспресс-мониторинга предприятий Беларуси, проводимого Нацбанком РБ.

По сравнению с мартом текущего года индекс настроения ухудшился сразу на 11,7 пункта - в марте индекс составлял минус 5,6 пункта

Индекс экономических настроений в промышленности ухудшился до минус 13,2 пункта (в марте - минус 4,3), в строительстве – до минус 16,1 (в марте - минус 6,3), в торговле – до минус 16,2, что также является историческим минимумом (в марте –минус 1,0).

Хуже всего настроения в сфере транспорта, где сводный индекс настроений обвалился сразу до исторического минимума минус 37,6 пункта (в марте –минус 17,1)