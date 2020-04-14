МВФ прочит экономике Беларуси падение на 6% в 2020 году

Международный валютный фонд предсказывает экономике Беларуси падение на 6% в 2020 году. Обновленный прогноз фонда представлен в опубликованном сегодня отчете World Economic Outlook.

После обвала на 6% в 2020 году, в 2021 экономика Беларуси вырастет на 3,5%.

Эксперты фонда прогнозируют, что власти Беларуси смогут удержать инфляцию в текущем и следующем году на уровне 5,6%.

МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в Беларуси в 2020—2021 годах составит 5,6%. Дефицит текущего счета Беларуси в 2020 году ухудшится до 2,9% к ВВП, но в 2021 году сократится до 2,5% к ВВП.

Официальная безработица (по местной методологии) в Беларуси вырастет с 0,3% в 2019 году до 2,3% в нынешнем и снизится до 1,8% в 2021 году, полагают в МВФ.

На прошлой неделе Всемирный банк сообщил, что ждет падения ВВП Беларуси в 2020 году на 4%, роста инфляции до 11,3%.