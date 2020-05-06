Последнее обновление: 06.05.2020 10:40

Генпрокуратура России признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

Генпрокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратурой Москвы в социальной сети "Одноклассники" и на портале YouTube найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. "В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном происхождении коронавируса. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация.

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