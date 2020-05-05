Число безработных в Украине в мае выросло почти на 50% из-за карантина

Число безработных на Украине в мае составило более 450 тыс. человек, что почти на 50% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

«По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года», - говорится в сообщении.

С начала действия общенационального карантина в стране, объявленного 12 марта с целью сдерживания распространения коронавируса, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан Украины. В условиях экономического спада в стране количество вакансий сократилось до 53 тыс., что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года, передает ТАСС.

Показатели безработицы в мае возросли существенно и по сравнению с данными на апрель. Так, на 13 апреля в Госслужбе занятости было зарегистрировано 387 тыс. 500 человек, из них 71 тыс. 400 встали на учет в период карантина. По итогам года, как предполагают эксперты, уровень безработицы составит 9,4% вместо 8,1% прогнозируемых ранее.

В этих условиях правительство 27 апреля приняло решение выделить 6 млрд гривен (222 млн долларов) для Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины. Деньги пойдут на выплаты пособий по безработице. Правительство также предусмотрело средства на выплаты субъектам малого и среднего бизнеса на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, переведенным на сокращенный рабочий день.