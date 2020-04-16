На Украине зафиксирован самый высокий за 15 лет уровень безработицы

Кризис на Украине, вызванный коронавирусом, уже оставил без работы 700 тыс. человек, до конца апреля число безработных вырастет до 2,8 млн. Такие расчеты в четверг сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП) Украины.

«За первые две недели карантина лишились работы до 700 тыс. человек, за следующие две недели количество безработных вырастет еще на 500 тыс. - 600 тыс., до 2,5 - 2,8 млн», - отметили в ТПП, передает ТАСС.

По ее оценкам, уровень безработицы сейчас составляет 13,7% - 15,4%, что является самым высоким показателем за последнее 15 лет. Эти данные, добавили в ТПП, не учитывают трудовых мигрантов, вернувшихся в страну после начала пандемии.

Национальный банк Украины (НБУ) в свою очередь заявил в четверг, что на рынке труда почти исчезли новые вакансии. «К сожалению, новые вакансии на рынке труда почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход», - сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова по итогам первого месяца карантина. По ее мнению, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь Международного валютного фонда.

Первый случай коронавируса на Украине был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. В стране с 17 марта действует карантин, введен режим чрезвычайной ситуации. Они продлятся как минимум до 24 апреля. По данным на четверг, в стране зафиксирован 4 тыс. 161 случай заражения коронавирусом, 116 летальных исходов, 186 пациентов выздоровели.