Безработица в Украине в декабре увеличилась на 17%

Уровень безработицы в Украине в декабре 2019 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 17,1% и составил 338,2 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики.

При этом количество вакансий в декабре прошлого года составило 59 тыс., что на 27% меньше, чем месяцем ранее, и на 13% меньше показателя за январь 2019 года. Также сообщается, что конкурс на одно вакантное место за отчетный период составил 6 человек, передает УНИАН.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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