Президент Венесуэлы заявил о задержании двух боевиков-граждан США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании двух граждан США, участвовавших в попытке вторжения в страну, передает местный телеканал teleSUR.

«Среди захваченных в плен — предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков были двое американцев из охраны Дональда Трампа», — заявил Мадуро.

Он также назвал имена задержанных граждан США — ими оказались Люк Денман и Аарон Берри. По словам президента, в плен взяты уже 13 наемников, а для поиска остальных причастных к случившемуся он мобилизовал 25 тыс. военных, передает РБК.

Ответственность за проведение операции на себя взял бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро, передает The Washington Post. По его словам, взятые в плен Денман и Берри также являются бывшими американскими военными, которые служили вместе с ним в Ираке и Афганистане. После того как власти Венесуэлы сообщили о срыве операции, Гудро выпустил видео, в котором заявил, что войска все еще находятся в бою.

Правоохранительные органы Венесуэлы предотвратили попытку вторжения боевиков утром 3 мая. Нападавшие, которые использовали скоростные катера, планировали провести атаку в районе берегов штата Ла-Гуайра. Боевики собирались совершить теракты, убить лидеров правительства и совершить госпереворот, сообщили в МВД Венесуэлы. В результате столкновений несколько боевиков были убиты, часть из них задержали.

По словам Мадуро, боевики, готовившие на него покушение, обучались на территории Колумбии. Их финансировали власти страны при поддержке США, заявил он. МИД Колумбии причастность страны к нападению опроверг.