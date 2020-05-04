Последнее обновление: 04.05.2020 12:15

Филиппины на 10% увеличивают пошлины на импортную нефть из-за коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник распорядился о временном введении дополнительных пошлин в 10% на импорт сырой и переработанной нефти.

Ранее размер таких тарифов не превышал 3%. Уточняется, что поступления от увеличенных пошлин будут использованы для смягчения экономических последствий коронавируса в стране, передает Reuters.

На прошлой неделе исполняющий обязанности секретаря по социально-экономическому планированию Филиппин Карл Кендрик Чуа заявил, что экономика государства может понести убытки в размере 1,1 трлн песо (21,82 млрд долларов) из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению ограничительных мер.

<Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Май 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование