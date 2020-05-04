Филиппины на 10% увеличивают пошлины на импортную нефть из-за коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник распорядился о временном введении дополнительных пошлин в 10% на импорт сырой и переработанной нефти.

Ранее размер таких тарифов не превышал 3%. Уточняется, что поступления от увеличенных пошлин будут использованы для смягчения экономических последствий коронавируса в стране, передает Reuters.

На прошлой неделе исполняющий обязанности секретаря по социально-экономическому планированию Филиппин Карл Кендрик Чуа заявил, что экономика государства может понести убытки в размере 1,1 трлн песо (21,82 млрд долларов) из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению ограничительных мер.