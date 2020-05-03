Le Monde прочит конец гегемонии США после пандемии коронавируса

Миропорядок, построенный под эгидой США после Второй мировой войны, больше не подходит современной реальности и нынешнему балансу сил на международной арене. Об этом пишет французский журнал Le Monde.

По мнению авторов статьи, которые провели серию геополитических опросов, пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько экономический и политический подъем Китая дестабилизировал систему, выстроенную на гегемонии Вашингтона.

При этом в Le Monde отметили, что на фоне вспышки COVID-19 обострилось противостояние Китая и США, которые тратили много ресурсов на взаимные обвинения в происхождении вируса вместо того, чтобы устранять кризис здравоохранения внутри стран, передает РБК.

«Соединенные Штаты утратили глобальное лидерство <...> и в Совете Безопасности ООН, работа которого из-за коронавируса оказалась фактически парализована», — пишет французское издание.

Авторы публикации также утверждают, что пандемия поставила под угрозу и единство Европы. «Эгоизм государств и закрытие границ поставили под угрозу два столпа Европейского Союза: Шенгенскую зону и единый рынок», — говорится в материале.