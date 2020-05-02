Пять штатов США ослабили введенные из-за пандемии ограничения

Второй по численности населения штат США Техас ослабил в пятницу, 1 мая, карантинные меры, введенные в связи с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

В Техасе ресторанам, кинотеатрам и розничным магазинам позволили работать в усеченном режиме. В тот же день ослабили ограничения и еще несколько штатов - Алабама, Айдахо, Айова и Мэн.

Во всех этих штатах руководят представители Республиканской партии. Техасские демократы протестовали против решения губернатора-республиканца Грэга Эбботта, опасаясь усиления вспышки вируса. В четверг в этом штате было зафиксировано 50 смертей пациентов с коронавирусом - больше, чем когда-либо ранее, передает DW.

В ряде американских штатов, где ослабления карантинных мер не ожидается, прошли протесты. В частности, в столице штата Мичиган Лансинге вооруженные демонстранты проникли в здание местного парламента и потребовали окончания режима чрезвычайной ситуации.