Глава МИД ЕС оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии

Европейскому союзу на начальном этапе пандемии не хватало скоординированности в действиях, однако сейчас Брюссель и страны союза действуют слаженно.

Об этом РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Перекладывать вину за все проблемы на Европейский союз — распространенная тактика, к которой порой прибегают и сами его страны-участники. Правда, что на начальном этапе пандемии действиям ЕС недоставало слаженности. Тем не менее сейчас мы действуем согласованно и успешно боремся с вирусом и его последствиями как внутри наших границ, так и совместно с соседями», — сказал он в своем первом интервью российскому СМИ со времени утверждения в должности в конце 2019 года.

По словам Борреля, он был удивлен, когда узнал о плакатах на улицах сербской столицы с похвалой в адрес Китая и его лидера.

«Разумеется, необходимо замечать любую помощь и выражать признательность. В то же время стоит обратить внимание, что ЕС всегда очень много помогал своим соседям на Балканах, в том числе Сербии, и продолжает делать это сейчас. Поэтому я считаю такую критику необоснованной. Евросоюз по-прежнему остается главным источником финансовой помощи для наших соседей в Европе, а также для стран Африки», — настаивает Боррель.

Во время вспышки коронавируса в Китае ЕС направил туда 60 т средств медицинского назначения, напомнил представитель ЕС. «Позже, когда вирус добрался до Европы, Китай стал помогать нам — и примерно в тех же объемах, что ранее получал от нас. Разница лишь в том, какое освещение получила китайская поддержка, а какое — помощь, оказанная Европой. Страны сами решают, насколько популяризировать свои действия», — объяснил он дискуссию в связи с получаемой в ЕС помощью.

По мнению Борреля, после пандемии Европа «станет только сильнее». «Ведь Европейский союз был выкован в кризисах. Как только европейский проект сталкивается с новым серьезным испытанием, начинаются разговоры, что ему настал конец, что он вот-вот распадется на части. Однако в результате каждый новый кризис лишь закалял, укреплял Евросоюз», — выразил надежду главный дипломат ЕС.

Оценивая масштаб угрозы, которую представляет для ЕС пандемия коронавируса, Боррель напомнил, что еще в прошлом веке на долю Европы выпадали и более серьезные потрясения, в частности две мировые войны. «Но с точки зрения экономики текущий кризис, пожалуй, действительно является самым масштабным в истории европейского проекта, масштабнее даже, чем кризис еврозоны 2009 года», — допускает он.

В конце февраля, когда новый коронавирус стал распространяться по территории Европейского союза, национальные правительства начали принимать односторонние меры для снижения заболеваемости. В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии за то, что в нужное время не было оказано всей необходимой помощи. Европейский союз допустил задержку с предоставлением помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса, однако позже страны ЕС предприняли конкретные действия.