Таджикистан хочет запретить русифицировать фамилии и отчества новорожденных

Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала в среду предложенный правительством республики запрет на присвоение славянских суффиксов к фамилиям и отчествам новорожденных.

По словам министра юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриёна, поправки будут касаться только этнических таджиков и не будут применяться в отношении проживающих на территории страны национальных меньшинств. Запрет также не коснётся детей, рожденных до вступления поправок в силу, сказал Ашуриён, передает Reuters.

Ранее гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилий и отчеств своих детей.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался от суффикса -ов в своей фамилии в 2007 году, после чего его примеру последовали практически все чиновники.

Одобренные нижней палатой поправки вступят в силу после того как пройдут утверждение в сенате, будут подписаны главой государства и опубликованы.

В Таджикистане с 2016 года действует ежегодно обновляемый реестр разрешенных имен для новорожденных.