Азербайджан продлил срок закрытия границ до конца мая

Азербайджан продлил срок ограничений на въезд и выезд через государственную границу до 31 мая, сообщает Оперативный штаб при кабинете министров страны.

“Была проанализирована глобальная ситуация с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения распространения вируса в стране ограничение на наземный и воздушный доступ на территорию Азербайджанской Республики, за исключением грузовых и чартерных рейсов, было продлено до 31 мая 2020 года”, - говорится в сообщении штаба, передает Reuters.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет 1.717 человек, умерших – 22, вылечившихся - 1.221 человек.