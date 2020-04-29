Последнее обновление: 29.04.2020 15:54

Азербайджан продлил срок закрытия границ до конца мая

Азербайджан продлил срок ограничений на въезд и выезд через государственную границу до 31 мая, сообщает Оперативный штаб при кабинете министров страны.

“Была проанализирована глобальная ситуация с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения распространения вируса в стране ограничение на наземный и воздушный доступ на территорию Азербайджанской Республики, за исключением грузовых и чартерных рейсов, было продлено до 31 мая 2020 года”, - говорится в сообщении штаба, передает Reuters.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет 1.717 человек, умерших – 22, вылечившихся - 1.221 человек.

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