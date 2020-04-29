Правозащитники критикуют ограничения в Восточной Европе и Центральной Азии

Правозащитники осудили некоторые меры по борьбе с коронавирусом, принятые в странах бывшего СССР, как "репрессивные" и "насильственные".

"Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека", - говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в ночь на среду, 29 апреля, передает DW.

По словам исследователя AI по Центральной Азии Хэзы Макгилл, в некоторых странах и регионах власти "рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека". В качестве примера подобных злоупотреблений она привела, в частности, Казахстан, где, по ее словам, "власти заваривают двери многоквартирных домов, чтобы заблокировать их жителей", и российскую республику Чечню, где полицейские, по сведениям AI, "избивают людей за то, что на них нет защитных масок".

Другой пример, называемый в докладе AI, - действия украинской армии, которая, по сведениям организации, 18 апреля перекрыла единственный доступ в село Старомарьевка, расположенный на неподконтрольной правительству части зоны конфликта на востоке Украины. В результате 150 жителей села оказались отрезанными от внешнего мира, не имея возможности купить еду, получить медицинскую или другую экстренную помощь, указывают правозащитники.

В Азербайджане власти использовали пандемию COVID-19 в качестве предлога для подавления оппозиции. Девятнадцатого марта президент Ильхам Алиев объявил о «новых правилах» на время пандемии COVID-19, в том числе об «изоляции» и «чистке» в отношении оппозиции. После этого по сфабрикованным обвинениям в хулиганстве был задержан активист от оппозиции Тофиг Ягублу, а правозащитника Эльчина Мамеда задержали по обвинению в краже.

В России главу независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали на допрос якобы за распространение «фейковых новостей». Её организация призвала российских медицинских работников разоблачать некомпетентность властей. В результате многие члены «Альянса врачей» подверглись запугиванию и угрозам, а сама Васильева была задержана полицией за «нарушение правил карантина», когда она привезла медицинское оборудование в одну из местных больниц.

Российские СМИ также не избежали давления. Власти заставили известное издание «Новая газета» удалить статью, содержащую критику Чеченских властей за политику по изоляции республики, после того как глава Чечни Рамзан Кадыров публично угрожал автору статьи Елене Милашиной.

Другой важной проблемой авторы доклада считают препятствия для распространения информации о коронавирусе, которые некоторые правительства, по мнению AI, оправдывают условиями пандемии.

В Беларуси, Таджикистане и Туркменистане политические лидеры по-прежнему преуменьшают угрозу, которую несёт COVID-19, и пропагандируют средства народной медицины, никак не доказавшие свою эффективность. 27 марта Лукашенко, как сообщается, заявил, что коронавирус – это просто психоз, и что его можно вылечить водкой. 29 марта в интервью, которое он дал на хоккейном матче, Лукашенко сказал: «Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают?».

"Для противодействия распространению вируса правительства должны обеспечить распространение доступной, достоверной и основанной на фактических данных информации о COVID-19 и о том, как люди могут защитить себя. Однако зачастую власти стран Восточной Европы и Центральной Азии использовали недавно введенные чрезвычайные полномочия для преследования журналистов и других лиц, которые пытались распространять информацию", - говорится в докладе AI.

"По мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, создается впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья", - резюмирует Хэза Макгилл.

По ее мнению, любые жесткие меры по предотвращению распространения вируса должны быть ограниченными по времени их применения, соразмерными и соответствовать стандартам в области прав человека.

«Люди в Восточной Европе и Центральной Азии достойны лучшего в это трудное и неопределённое время», – подчеркнула Хеза Макгилл.

«Их правительства должны выделить все имеющиеся ресурсы для осуществления права на здоровье, и поместить соблюдение прав человека в фокус всех своих усилий по борьбе с вирусом».