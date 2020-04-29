Последнее обновление: 29.04.2020 08:30

Турция сообщила о гибели 40 мирных жителей из-за взрыва в Сирии

В результате взрыва бензовоза, начиненного взрывчаткой, в сирийском Африне погибли 40 мирных жителей, сообщило Минобороны Турции, передает Anadolu.

Среди погибших были 11 детей, уточнили в ведомстве. Еще 47 человек получили ранения, они были госпитализированы.

По сообщениям сирийского агентства SANA, взрыв унес жизни нескольких мирных жителей. Кроме этого, сообщает издание, погибли турецкие военнослужащие, однако их количество не уточняется. Также турецкие военные есть среди раненых. По данным SANA, взрыв произошел на рынке в центре города и вызвал значительные разрушения, передает РБК.

Турецкое Минобороны обвинило в организации взрыва курдские вооруженные формирования PYD/PKK, которых Анкара считает террористами.

Госдепартамент США призвал к деэскалации ситуации в Африне. В сообщении, размещенном на Twitter-странице госсекретаря Майка Помпео взрыв назван «трусливым террористическим актом, совершенным против невинных жертв в Африне». «Подобные злодеяния неприемлемы ни от одной из сторон конфликта», — говорится в сообщении.

Африн, расположенный на севере Сирии, находится под контролем турецких вооруженных сил. Турция установила контроль над населенным пунктом в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в 2018 году. Анкара стремилась создать буферную зону между основной территорией Сирии и собственной южной границей, вытеснив оттуда вооруженные формирования курдов. В итоге курды вывели свои вооруженные формирования из города, а турецкие войска там закрепились.

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